Эминем станет дедушкой

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Рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, сообщил, что скоро станет дедушкой. Трогательный ролик артист опубликовал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).