Эминем станет дедушкой

Рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, сообщил, что скоро станет дедушкой. Трогательный ролик артист опубликовал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии