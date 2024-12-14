Советские актеры “сыграли” «Проклятый старый дом» «Короля и Шута»

На канале Кастусь TV вышло интересное видео на песню «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут». Этот ролик составлен из отрывков 127 советских фильмов! Производство полнометражного продолжения сериала «Король и Шут» активно продолжается! Платформа «Кинопоиск» недавно опубликовала первые снимки со съемок.