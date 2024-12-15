Участникам СВО предложили выдавать льготную ипотеку под 2%

Члены Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с его председателем Сергеем Пахомовым предложили выдавать участникам спецоперации льготную ипотеку под 2 процента годовых.
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