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Парламентская газета

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Участникам СВО предложили выдавать льготную ипотеку под 2%

Участникам СВО предложили выдавать льготную ипотеку под 2%

Члены Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с его председателем Сергеем Пахомовым предложили выдавать участникам спецоперации льготную ипотеку под 2 процента годовых.

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