Постпредство РФ в ООН ответило на претензии о принадлежности Крыма в ходе обсуждения карты Equal Earth

В ходе обсуждения и голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, поддерживающей картографическую проекцию Equal Earth, заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая ответила на претензии ряда стран относительно принадлежности Крыма и других территорий.