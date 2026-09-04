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FiNE NEWS

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Постпредство РФ в ООН ответило на претензии о принадлежности Крыма в ходе обсуждения карты Equal Earth

В ходе обсуждения и голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, поддерживающей картографическую проекцию Equal Earth, заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая ответила на претензии ряда стран относительно принадлежности Крыма и других территорий.

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