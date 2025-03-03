Глава Госдепа Рубио не стал говорить о возможных уступках России по Украине

Сейчас это вопрос переговоров Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News отказался говорить о возможных уступках России в рамках урегулирования украинского конфликта.
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