Zero Hedge
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Zero Hedge

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Twelve Companies Make DOE's Latest Nuclear Launch Pad Cut

Twelve Companies Make DOE's Latest Nuclear Launch Pad Cut

Twelve Companies Make DOE's Latest Nuclear Launch Pad Cut The DOE's National Reactor Innovation Center announced 12 companies covering 13 projects for its latest Nuclear Energy Launch Pad (NELP) round on August 24th.

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