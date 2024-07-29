NYT: F-16 столкнутся с проблемами из-за ударов России и нехватки экипажей

РФ стремится ограничить возможности самолётов ещё до их вступления в бой Истребители F-16 могут столкнуться с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак российской армии на авиабазы и дефицита квалифицированных пилотов, сообщает издание The New York Times.