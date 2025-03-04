Акция «Масленица в Морозовке»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами акции «Масленица в Морозовке». В пятницу, 28 февраля 2025 года, в 11:00 московские спасатели встречали весну вместе с юными пациентами Морозовской больницы в рамках акции «Масленица в Морозовке».