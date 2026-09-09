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Риелтор Виноградов заявил, что кладовые помещения стали выгоднее жилой недвижимости

Риелтор Виноградов заявил, что кладовые помещения стали выгоднее жилой недвижимости

Кладовые в Москве — более выгодный вариант для арендного бизнеса, чем квартиры. Их окупаемость оказывается в два раза выше, а в Подмосковье срок возврата вложений сокращается еще сильнее и составляет менее 5,5 года.

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