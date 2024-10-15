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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области рассказали кадетам, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области рассказали кадетам, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте

Учащиеся кадетского класса Нежинского лицея посетили с экскурсией Управление ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

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