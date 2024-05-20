Эксперт Калемберг: злоумышленники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Мошенники могут украсть платежные данные Злоумышленники разработали новую схему обмана. Они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших больниц с помощью средств обязательного медицинского страхования, в итоге это может помочь мошенникам украсть платежные данные или получить доступ к «Госуслугам», сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.