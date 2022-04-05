Аргументы недели

97 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    "Такую зависть я испытываю к латышам, что кушать не могу"Латвийский препод...
  • Надежда Донцова
    Дура, дурой! Это вас дефолт посетит первый!Псаки: России при...
  • Poma Pomak
    А что Володин  имеет в виду под словом экономика !! Кроме военной отрасли ??Вячеслав Володин:...

Виталий Милонов предложил вернуть систему высшего образования в России

Виталий Милонов предложил вернуть систему высшего образования в России

Вернуть традиционную систему высшего образования в России - специалитет - предлагает Виталий Милонов, депутат Государственной думы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх