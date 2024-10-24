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Очередная хохлошляпа...

На  днях пан   Царьов соврамши  написал  сам  себе     такое  жалостливое  письмо,  шо  плакало  полтелеграмма   опубликовал   письмо,  якобы  написанное  ему  каким-то  украинцем.

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Комментарии
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Ратник Ратник
УКРАИНЦАМ мы всегда рады. А вот бандерлоги пусть дохнут за своего просроченного в ноль. И мы поможем...
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10 час.
ИВ
Иван Вакула
За 14 лет ненависти и злобы со стороны, так называемой братской Украины, можно было бы уже усвоить, что всё в прошлом, народ привили вакциной бандеровщины и пока не победим её силой и убеждением, толку не будет, слишком глубоко им пробыли и вымыли мозги.
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Водолей
Они-мина замедленного действия..
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