На днях пан Царьов соврамши написал сам себе такое жалостливое письмо, шо плакало полтелеграмма опубликовал письмо, якобы написанное ему каким-то украинцем.
Очередная хохлошляпа...
Комментарии
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Ратник Ратник
УКРАИНЦАМ мы всегда рады. А вот бандерлоги пусть дохнут за своего просроченного в ноль. И мы поможем...
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10 час.
ИВ
Иван Вакула
За 14 лет ненависти и злобы со стороны, так называемой братской Украины, можно было бы уже усвоить, что всё в прошлом, народ привили вакциной бандеровщины и пока не победим её силой и убеждением, толку не будет, слишком глубоко им пробыли и вымыли мозги.
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10 час.
Водолей
Они-мина замедленного действия..
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34 сек.
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