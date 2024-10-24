Очередная хохлошляпа...

УКРАИНЦАМ мы всегда рады. А вот бандерлоги пусть дохнут за своего просроченного в ноль. И мы поможем...

ИВ

Иван Вакула

За 14 лет ненависти и злобы со стороны, так называемой братской Украины, можно было бы уже усвоить, что всё в прошлом, народ привили вакциной бандеровщины и пока не победим её силой и убеждением, толку не будет, слишком глубоко им пробыли и вымыли мозги.