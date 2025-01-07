Пентагон освободил из тюрьмы бывших телохранителей бен Ладена

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла решение освободить 11 йеменских задержанных, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой*», включая двух предполагаемых бывших телохранителей бен Ладена из тюрьмы Гуантанамо на Кубе.
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