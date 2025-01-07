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Пентагон освободил из тюрьмы бывших телохранителей бен Ладена

Пентагон освободил из тюрьмы бывших телохранителей бен Ладена

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла решение освободить 11 йеменских задержанных, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой*», включая двух предполагаемых бывших телохранителей бен Ладена из тюрьмы Гуантанамо на Кубе.

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