Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Президент Грузии помиловала экс-главу «Рустави 2»

Президент Грузии Зурабишвили помиловала гендиректора «Рустави 2» Гварамию Главу грузинского Минюста при Саакашвили обвинили в злоупотреблениях во время руководства телеканалом «Рустави 2», в следствие которых компания потеряла около 6,8 млн лари.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх