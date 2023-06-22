Президент Грузии помиловала экс-главу «Рустави 2»

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Президент Грузии Зурабишвили помиловала гендиректора «Рустави 2» Гварамию Главу грузинского Минюста при Саакашвили обвинили в злоупотреблениях во время руководства телеканалом «Рустави 2», в следствие которых компания потеряла около 6,8 млн лари.