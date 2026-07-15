Завод «Бецема» расширит линейку спецтехники на шасси внедорожника БАЗ

АО «Романов» планирует поставлять грузовые габаритные шасси повышенной проходимости, а завод «Бецема» самостоятельно разрабатывать и устанавливать специализированные надстройки, получая одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на выпускаемые ….
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