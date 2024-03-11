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Одесса горит. Ночное небо осветилось ярким светом: "Герани" зашли в город

Одесса горит. Ночное небо осветилось ярким светом: "Герани" зашли в город

Уточняется, что по военным объектам в Одессе продолжается массовая атака с помощью наших БПЛА.По сообщению источника, в Одессе звучит воздушная тревога, слышаться взрывы, стрельба и знакомы звук массы русских беспилотников "Гераней".

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