Культуромания

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  • Сергей Дмитриев
    Шахназарову пора бы "тряхнуть стариной" и сделать резонабельный к/ф вместо политхобби. "За основу" предлагаю посмотре...Шахназаров предло...
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    Эти придурки думают, что нужны там кому-то)))) Натянут, используют и выкинут, как только чуть сменится повестка.Little Big уехали...
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    Осиротили вы нас. Осиротили. Стоит ли жить дальше...Little Big уехали...

Какой фильм посмотреть в эти выходные?

Какой фильм посмотреть в эти выходные?

Самый доступный вид досуга – это, конечно же, просмотр фильмов, но как выбрать новинку кинематографа, которая точно понравится? На самом деле всё просто, на сайте онлайн-кинотеатра ivi вы точно сможете найти фильм на вечер для себя и своих близких.

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