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Посол России Кутрашев: США вмешиваются во внутренние дела Ирака

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил РИА Новости, что силы США и НАТО не являются чистой оккупацией Ирака, но имеет место вмешательство во внутренние дела страны.

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