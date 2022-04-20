Бучневич набрал 1+1 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 11. У него 71 балл в 68 матчах

Павел Бучневич набрал 1+1 с «Бостоном», продлив серию игр с очками до 11. Форвард «Сент-Луиса» поучаствовал в обеих шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 ОТ).
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