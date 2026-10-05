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Новый Гитлер зовёт японцев в ВСУ

Новый Гитлер зовёт японцев в ВСУ

  Вера МЕЛЬНИК Япония оказывала помощь Украине с 2022 года, правда, ранее это была всё больше гуманитарная поддержка: финансовые транши, содействие в восстановлении, энергетические пакеты – всего за почти пять лет на 20 млрд долларов.

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