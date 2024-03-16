В НАСА нашли потенциальный способ спасти «Вояджер-1»

У инженеров НАСА, похоже, появилась подсказка, которая может помочь им спасти «Вояджер-1». Космический аппарат, исследующий Солнечную систему с 1977 года, с 2022-го присылает в центр управления полетами хаотичные данные.
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