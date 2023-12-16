Участки дорог перекрыли в Жетысуской и Алматинской областях

В нескольких регионах Казахстана по-прежнему закрыты дороги из-за непогоды, передаёт inAlamaty.kz. В QazAvtoJol сообщили, что ограничение действует на восьми участках дорог республиканского значения в пяти областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии