Екатеринбург: Новое донорство поможет беременным с резус-конфликтом

В Екатеринбурге стартовала программа донорства для беременных женщин с резус-конфликтом. Станция переливания крови ФМБА приглашает свердловчанок с антителами анти-D сдавать плазму, необходимую для создания лекарств, поддерживающих здоровье будущих матерей и детей.