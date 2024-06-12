Какие виды гофрокартона бывают?

Гофрированный картон используется повсеместно для решения разнообразных задач. Он может применяться как в производстве упаковочной тары, так и в реализации разнообразных творческих идей — например, при создании декоративных элементов интерьера, в рукоделии и т.
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