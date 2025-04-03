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Овечкин назвал плотный график причиной поражения от "Каролины"

Овечкин назвал плотный график причиной поражения от "Каролины"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что команда проиграла "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата из-за плотного графика.

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