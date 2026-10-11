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Рязанские новости

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Рязанка заплатила 160 тысяч за услуги свахи, но мужчину мечты так и не встретила

Рязанка заплатила 160 тысяч за услуги свахи, но мужчину мечты так и не встретила

Наталия из Рязани заплатила свахе Ольге Романив 160 тысяч рублей за поиск жениха, но подходящего кандидата так и не нашла.

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