Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прикинулся убогим. Куратор воровской схемы Зеленского сбежал из Украины по липовой справке об инвалидности

Прикинулся убогим. Куратор воровской схемы Зеленского сбежал из Украины по липовой справке об инвалидности

Помните бессмертное из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова?  Эпизод, в котором великий комбинатор посещает дом престарелых, руководимый «голубым воришкой» Альхеном и замечает группу упитанных молодцев, старательно работающих челюстями, объедая бабулек? «– Новая партия старушек? – спросил Остап.

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