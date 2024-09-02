Дежурство бывает разным. СарматМобиль реализовал суточное дружество в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева и 8 марта (у церкви Большой Златоуст) Видеофиксация в 02:00 часов 03.
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Дежурство бывает разным. СарматМобиль реализовал суточное дружество в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева и 8 марта (у церкви Большой Златоуст) Видеофиксация в 02:00 часов 03.
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