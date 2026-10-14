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Добрая сказка о настоящей дружбе

Добрая сказка о настоящей дружбе

В Долине Семи Ручьев осень всегда начиналась не с календаря и даже не с первой пожелтевшей березовой пряди, а со стука маленьких медных молоточков в мастерской под корнями Старого Вяза.

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