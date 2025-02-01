Казанский и петербургский «Зениты» вновь сыграют в противостоянии Вербова и Алекно

Казанский «Зенит» сегодня примет питерский «Зенит» в рамках 24 тура российской Суперлиги. Матч ознаменуется очередным противостояние самого титулованного тренера России, Владимира Алекно и его ученика Алексея Вербова.
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