"Все". Демократы призвали Байдена снять кандидатуру с выборов

Президент Джо Байден открыл дебаты хриплым голосом и бессвязными, непоследовательными ответами, в очередной раз заставив демократов нервничать из-за его возраста и реальной способности противостоять бывшему президенту Дональду Трампу.
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