Японо-британские подводные дроны окажутся бессильны перед толщей морского песка

Сахалин необходимо соединить с материковой Россией мостом, чтобы развитие региона шло совершенно «иными темпами», заявил президент Владимир Путин, губернатор острова, занимающийся социально-экономическим развитием Сахалина видеоразговор с Валерием Лимаренко область, край.
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