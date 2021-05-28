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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи скандал с самолетом Ryanair — политолог

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи скандал с самолетом Ryanair — политолог

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече они обсудят ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

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