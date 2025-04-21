Интересная жизнь с Vera Star Очередной межнациональный триллер с элементами «восточной сказки» произошел в Калининграде.
«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет
Комментарии
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Леопольд Счастливый
а чем чеченцы отличаются от этих азиатских зверюг! они еще зверее!
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7 час.
Анатолий Витушкин
Теперь должен вступить в это дело Глава администрации Калининграда. Из спортивной школы бандиты должны быть вышвырнуты с соответствующими характеристиками. В Калининграде, все улицы которого политы кровью наших солдат при штурме города в 1944 году, бандиты из Чечни проживать не должны.
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1 час.
Silver Kont
"Не портите детям жизнь"- а чем жизни аульных ослоёбов отличаются от жизней других детей? "Добренькому дяде вове" давно надо было поставить чеченского "царька" в известность, что в отношении его "земляков" за совершённые преступления не будет никаких поблажек и скидок, и отбывать наказания они будут по полной, на южных берегах северных морей....
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54 мин.
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