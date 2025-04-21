«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет

Леопольд Счастливый а чем чеченцы отличаются от этих азиатских зверюг! они еще зверее!

Анатолий Витушкин Теперь должен вступить в это дело Глава администрации Калининграда. Из спортивной школы бандиты должны быть вышвырнуты с соответствующими характеристиками. В Калининграде, все улицы которого политы кровью наших солдат при штурме города в 1944 году, бандиты из Чечни проживать не должны.