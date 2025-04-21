Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет

«Они кричали: выходите, мы вас резать будем!»: за что бородачи из школы Олимпийского резерва избили подростков 10–14 лет

Интересная жизнь с Vera Star Очередной межнациональный триллер с элементами «восточной сказки» произошел в Калининграде.

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Комментарии
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Леопольд Счастливый
а чем чеченцы отличаются от этих азиатских зверюг! они еще зверее!
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7 час.
Анатолий Витушкин
Теперь должен вступить в это дело Глава администрации Калининграда. Из спортивной школы бандиты должны быть вышвырнуты с соответствующими характеристиками.  В Калининграде, все улицы которого политы кровью наших солдат при штурме города в 1944 году, бандиты из Чечни проживать не должны.
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1 час.
Silver Kont
&quot;Не портите детям жизнь&quot;- а чем жизни аульных ослоёбов отличаются от жизней других детей? &quot;Добренькому дяде вове&quot; давно надо было поставить чеченского &quot;царька&quot; в известность, что в отношении его &quot;земляков&quot; за совершённые преступления не будет никаких поблажек и скидок, и отбывать наказания они будут по полной, на южных берегах северных морей....
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54 мин.
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