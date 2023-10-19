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Хоккеист Гернат заявил, что игра в США стала самым сложным опытом в карьере

Хоккеист Гернат заявил, что игра в США стала самым сложным опытом в карьере

Словацкий защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Мартин Гернат рассказал в интервью "Чемпионату" об игре в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и опасной жизни в одном из городов Северной Америки.

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