Трамп заявил, что Украины больше нет и на ее восстановление не хватит денег

По его словам, Байден и Харрис «подстегнули» конфликтКандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине высказался о конфликте Москвы и Киева.
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