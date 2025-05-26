Причины посмотреть на мир глазами ребенка

Взрослые могут научиться у детей позитивному мышлению и расширить границы воображения Помните ли вы, как это – быть ребенком? Оглядываясь назад, мы вспоминаем детство как самое счастливое время в нашей жизни.
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