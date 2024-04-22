Миллионы Солнц в Движении: астрономы обнаружили огромный газовый поток в галактике NGC 4383

Международная группа астрономов произвела глубокое исследование галактики NGC 4383, расположенной в скоплении Девы, и обнаружила, что поток газа в этой галактике настолько велик, что свету требуется целых 20 000 лет, чтобы пронести его от одного края до другого.
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