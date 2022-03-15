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Bloomberg: советник Байдена по нацбезопасности добивается разговора с Патрушевым

Bloomberg: советник Байдена по нацбезопасности добивается разговора с Патрушевым

The White House \ Общественное достояние \ wikipedia.org Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается телефонного разговора с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg.

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