Bloomberg: советник Байдена по нацбезопасности добивается разговора с Патрушевым

The White House \ Общественное достояние \ wikipedia.org Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается телефонного разговора с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg.
The White House \ Общественное достояние \ wikipedia.org Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается телефонного разговора с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg.
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