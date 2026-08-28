Фонтанка: бизнесмена Илью Трабера освободили из СИЗО

Илья Трабер © Суды общей юрисдикции города Москвы Предприниматель Илья Трабер вышел из московского СИЗО «Лефортово», где находился с июня по обвинению в причастности к убийству бизнесмена и депутата Александра Петрова.
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