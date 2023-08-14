Украина на грани разочарования: США отказываются от военной помощи

На фоне колоссальных потерь, которые понесла Украина, США решают убрать свой кошелек за пазуху. Украина, несмотря на огромные потери, продолжает контрнаступление, чтобы сохранить поддержку Запада, как сообщает китайский новостной портал "Гуаньча".