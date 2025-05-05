Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России

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Sergey Ivanov

Да, картина печальная. Все автор верно описал. Но давайте рассмотрим вопрос под другим ракурсом. Итак: Представьте себе, что Германия проводит референдум по вопросу возвращения «исконных немецких земель и города Кенигсберга». Кто- то скажет, что это незаконно? Но мы сами создали прецедент: Голосование в Крыму и Донбассе. Так что если уж мы признали эти референдумы- то точно так же могут поступить и наши друзья в Зап Европе. Да и за океаном тоже. Условия следующие: -Мы, немцы, даем вам, жителям немецкого города Кенигсберга, европейский паспорт. Жителей Кенигсберга автоматически считаем немцами со всеми вытекающими отсюда правами. Старикам- пенсии за счет Германии. Молодым- рабочие места с европейской зарплатой. Учеба в любом ВУЗе Европы за счет Германии. Европейский паспорт. И как вы думаете, каков будет итог голосования? В Калининграде с годами все меньше русского (то есть, Советского) и все больше довоенной старины. Очень многие калининградцы ни разу в жизни не были в России. А Польша, Германия- вот они, рядом! А будет у калининградца европейский паспорт- ему будет открыта вся Европа! Да что там Европа! Весь мир! Как вы думаете, много там останется сторонников «Русского Мира»? А вы знаете, как вообще мы получили Калининградскую область? Она нам досталась как трофей по результатам Отечественной войны. Но для того, чтобы сделать этот советский эксклав по- настоящему советским, Сталин выгнал ВСЕХ немцев и заселил область русскими из России! С тех пор сменилось уже 2 поколения. И все меньше остается тех, советских русских- и все больше- кенигсбергцев... Что делать7 Для начала выучить уроки истории. А уроки эти гласят: Империя создается силой оружия, но удерживается силой экономики! Государство владеет той территорией, которую способно удержать. Усилилось государство- захватывает чужие земли. Ослабло- теряет и свои. Россия сейчас слаба. Нет, кое- как она все же оправилась после разгромных 90-х. Но до силы Советской России ей далеко! А потому, если мы и в самом деле хотим сохранить империю- то заботиться надо не о «братьях» в Абхазии, Осетии, Чечне, Сирии, Африки... И уж тем более, глупо покупать их любовь. Продажная любовь стоит недорого... Заботиться надо о себе! О своей стране и своем народе! Поднимать свою экономику, пусть и за счет наших «братьев». И тогда наши соседи, увидев, как хорошо живет Россия и русские, сами побегут записываться в Братья и сами попросят, чтобы Россия их оккупировала...