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warontherocks

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The Atlantic Brief: U.S. and European Perspectives on Nuclear Deterrence

The Atlantic Brief: U.S. and European Perspectives on Nuclear Deterrence

Date: Wednesday, Sept. 23, 2026Time: 12:00-1:00 PM ETThe second joint webinar by RUSI and War on the Rocks: Two leading defense publications from both sides of the Atlantic present their expert panel.

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