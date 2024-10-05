В Орле сдвинули сроки ремонта разваливающегося фасада Дома детского творчества

Ремонт Дома детского творчества №3 в Орле запланирован на 2027 год. Об этом сообщили в мэрии. В январе 2024 года околоправительственный телеграм-канал «Телеграммы из Орла» сообщил, что Дом детского творчества №3 на ул.
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