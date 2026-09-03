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Новости Тамбова

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Власти опровергли фейки, связанные с падением обломков БПЛА в Тамбове

Власти опровергли фейки, связанные с падением обломков БПЛА в Тамбове

В Тамбове 2 сентября был уничтожен украинский беспилотник. В социальных сетях и мессенджерах появилась недостоверная информация о случившемся, сообщает оперативный штаб Тамбовской области.

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