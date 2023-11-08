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МВД разыскивает судью МУС, выдавшего ордер на "арест" Путина: Армянам — привет

МВД разыскивает судью МУС, выдавшего ордер на "арест" Путина: Армянам — привет

Министерство внутренних дел объявило в розыск Серхио ГодинесаРИА Новости со ссылкой на МВД сообщают, что Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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