"Империя страсти": как Фоменко создал самое смелое шоу девяностых

В прошлый раз мы разбирали передачу "Перехват" с его безумными погонями, а в комментариях сразу несколько человек резонно заметили, что у Николая Фоменко был еще один проект, который буквально переворачивал представление о дозволенном.
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" Шнобель " рубил бабло , как мог, ну и естественно делился с руководством ТВ канала.