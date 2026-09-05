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На руинах Страны Советов

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"Империя страсти": как Фоменко создал самое смелое шоу девяностых

"Империя страсти": как Фоменко создал самое смелое шоу девяностых

В прошлый раз мы разбирали передачу "Перехват" с его безумными погонями, а в комментариях сразу несколько человек резонно заметили, что у Николая Фоменко был еще один проект, который буквально переворачивал представление о дозволенном.

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