В Тульской области прошёл всероссийский забег «Гонки героев»

Участникам предстояло преодолеть 8 850 метров дистанции с 27 испытаниями разной сложности.В парке активного отдыха «Некрасово» прошёл всероссийский забег с полосой препятствий - «Гонки героев», который проводится в нашем регионе с 2016 года.
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