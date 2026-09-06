В Тульской области прошёл всероссийский забег «Гонки героев»

Участникам предстояло преодолеть 8 850 метров дистанции с 27 испытаниями разной сложности.В парке активного отдыха «Некрасово» прошёл всероссийский забег с полосой препятствий - «Гонки героев», который проводится в нашем регионе с 2016 года.