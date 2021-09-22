Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Мало ли, что я вам обещала – я передумала!», – заявляет бабушка– Да я знала, что так и будет! – расстроенно рассказывает тридцатитрехлетняя Евгения. – Всю жизнь у нас так.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaПрава, конечно. Ребенок не может не верить матери, так природой заложено. И знает, что мать врёт, но всё равно готов её верить. Так что в ситуации виновата мать.Татьяна БраунВот как-то слов не подобрать для характеристики такой "мамы".....МТМарина ТомашевскаяСочувствую, но, к сожалению такие мамы встречаются всё чаще... Обожглись с миллионом не надо на дальнейшую помощь рассчитывать, увы! Конечно, отношения разрывать не надо, наверняка они будут холодными и в преклонном возрасте мама получит прохладную помощь, но что делать? Таковы отношения.Natali КлимоваВзрослые дети в 33 года неужели до сих пор не поняли, что мать лживая ? Вообще никаким словам не верить, да и разговаривать собственно зачем, если каждое слово враньё ? Такие люди конечно бывают - но кто заставляет сидеть с ними за одним столом и уши развешивать ? Живите своей жизнью, а мать пусть врёт дальше - соседям, знакомым, раз уж такая острая необходимость. Просто языком чешет как веником.Людмила людмилаА так можно было?У меня единственная дочь,внук,зять.Это самые близкие мне люди.Даже задумываться не буду,если им нужно что-то. Впрочем,как и они.Это и есть СЕМЬЯ!Татьяна ЧувьюроваОбидно, досадно, да и ладно. Посадите маму на "холодные отношения". Позвонит - да, я рада, что ты жива и здорова, но у меня дел много, извини. Можно еще что-нибудь пообещать и не сделать - так ты ж, мама, сама всегда так делаешь. Удачи тебе, мама, в дальнейшей жизни. Это не более жестоко, чем мамины невыполненные обещания.Татьяна РогозинскаяИ где такие мамы берутся?Комментировать
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